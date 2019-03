Siguen las críticas a Messi por dejar la concentración de Argentina: "Se entrenó bien, no tiene ningún tirón, no tiene nada..."

Desde Argentina siguen las feroces críticas a Messi por haber abandonado la concentración de Argentina. "La lesión la tiene, pero ¿pudo jugar contra Marruecos? Sí", afirma un periodista de la televisión nacional argentina.

"Hoy se entrenó sin problemas, no tiene ningún tirón, no tiene nada", comenta un periodista argentino. Las imágenes del crack argentino entrenando con el Barça no han sentado nada bien en su país: "Me hubiese gustado que se quedara porque es el capitán".

Y una vez más, se le vuelve a comparar con Maradona. En 1985, 'El Pelusa' jugó cinco partidos en 14 días (5 de mayo, 9, 12, 14 y 19 del mismo mes). De esos cinco partidos, tres fueron con el Nápoles y dos amistosos con Argentina. El propio Maradona se pronunció sobre esos encuentros: "Estoy para jugar. Sé que esto me puede traer cansancio, ir y venir, pero yo le prometí a los argentinos que iba a venir hoy".

