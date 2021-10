El Bélgica - Francia no solo fue lugar de un partidazo de fútbol. También lo fue de una lamentable agresión a un aficionado en una de las gradas. El motivo, una camiseta de Jules Koundé que el jugador entregó en mano a un aficionado y que le robaron a base de golpes y mordiscos. Ahora podemos ver cómo fue la secuencia y a la víctima de los hechos.

Se trata de Clement Thouser, que pidió la elástica al central con una pancarta con el escudo del Sevilla. El zaguero aceptó, pero al final la camiseta no acabó en manos de ese aficionado.

En la secuencia, compartida por el aficionado, se ve cómo le golpean, le tiran al suelo, le muerden... y le roban la elástica de Jules Koundé.

"Koundé me dio su camiseta y en ese momento me asaltaron y me robaron. La afición intentó ayudarme, pero el agente se quedó quieto. Nadie pudo detenerlo. Me mordieron, me golpearon y cedí. Era un cuatro contra uno", cuenta.

Todo está en manos ahora de la Policía de Italia, después de la denuncia que Clement ha interpuesto contra sus agresores.

Y es que compartieron una historia en redes sociales con la camiseta, y ahora sabe que está en manos de un rapero.

Ahora queda ver si Clement recupera lo que Koundé le dio o si el jugador le otorga otra camiseta tras la final de la UEFA Nations League ante España.