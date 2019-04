Invasión de ratas en un campo infantil de fútbol en Barcelona: "Es algo surrealista"

Ratas subiendo y bajando de las papeleras, y paseando a sus anchas. Son las imágenes habituales de un campo infantil de fútbol en Barcelona, donde varios padres han grabado vídeos para compartir su preocupación.

"Ver a nuestros chavales entrenando y ver a las ratas paseando, la verdad es que no hace gracia", afirman los padres, que denuncian la tardanza a la hora de actuar por parte de los responsables.

Un problema ante el que de momento no hay solución. De hecho, el responsable niega que haya negligencia: "No entiendo que los padres estén dolidos. Las ratas no están por el campo, andan por la zona de la entrada".

Te puede interesar:

Un helicóptero se acerca demasiado en plena maratón y un corredor termina lesionado

Federer, Arsenal y el Newcastle: el discurso más viral y 'deportivo' del portavoz del parlamento británico

Duras imágenes: muere un luchador de MMA tras un terrible KO que le provoca cuatro infartos