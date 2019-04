Higuaín: "Estoy en un momento de mi vida en el que no me duele ya nada"

Gonzalo Higuaín se ha sincerado en una entrevista en la que ha mostrado su lado más personal. El delantero ha admitido los malos momentos que ha vivido por las críticas que recibía.

"Hay gente que hace tanto daño y tantas cosas mal y sale con la cara descubierta", indica Higuaín.

"Y también arrepentimiento con mis padres, que cuando venían no salían por mi culpa. Y esas cosas del pasado no quería volver a vivirlas con mi mujer y mi hija, de estar encerrado", reconoce el argentino.

"Hace 14 años que paso navidades y cumpleaños con gente distinta. Los amigos no se pueden comprar. Que te quieran por lo que sos y no por lo que ganaste. A eso me refiero. Y es jodido en el mundo del fútbol encontrar gente que te quiere por lo que sos", indica el delantero.

"Pude jugar tres Mundiales, varias Copas América... No me imaginaba ni un 10% de todo esto", explica Higuaín.