Florentino Pérez confirma que Sergio Ramos le pidió salir del Real Madrid: "Le dije que eso no podía ser"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reconocido que el capitán Sergio Ramos le transmitió que tenía una jugosa "oferta" de China y ha explicado que le aseguró que era "imposible" que se pudiese ir "gratis", además de desvelar que llevan "bastantes años" intentando fichar al belga Eden Hazard y que tiene "mucho interés" en que llegue este verano.

"No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", declaró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.

Además, desveló que, en la plantilla, "hoy, el que más gana es Sergio Ramos". "Le quiero como a un hijo", reconoció. "Es nuestro capitán, le queremos muchísimo, he hecho todo lo que he podido por él, y si no lo he hecho es porque no he podido", afirmó.

Te puede interesar:

Florentino Pérez: "Tengo mucho interés que llegue Hazard al Real Madrid y la esperanza de que sea este año"

Sergio Ramos pide la carta de libertad a Florentino Pérez para irse al fútbol chino

Florentino Pérez: "Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que he fichado, nunca ha creado un problema en el Madrid"