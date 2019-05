El emotivo detalle de Godín con Pablo, un aficionado del Atlético: "No me hagas llorar más"

Y no se pueden perder esta historia de la sexta deportes. Hoy Godín se ha roto en su despedida del Atleti. Pero no ha sido el único RESPIRO" Pues ojo porqye el chavla se ha plantado en el entrenamiento de esta tarde, ... y... habrá conseguido su abrazo?

Godín se ha emocionado en su despedida del Atlético de Madrid. Pero no ha sido el único, y es que Pablo, seguidor rojiblanco, ha roto a llorar al hablar del central uruguayo: "Siempre ha tenido en cuenta al aficionado".

Por la tarde, Pablo ha acudido al entrenamiento del Atleti. Y el central ha tenido el gran detalle de bajarse de su vehículo para abrazar al aficionado: "No me hagas llorar más, que ya he llorado bastante hoy".

