Edu Aguirre no se mordió la lengua para hablar sobre Lionel Messi en 'El Chiringuito'. El argentino, que confirmó que se quedaba en el Barça para no ir a juicio contra el club, se esta entrenando ya en un equipo que podría vender, o dejar salir, a Luis Suárez, su gran amigo en la plantilla.

"No veo nada positivo para Messi en que Suárez se marche. Estando en forma, es un jugador que te hace goles... pero la directiva tiene que cuadrar cuentas", dijo Aguirre.

Luego, dejó clara su opinión sobre Messi: "Ha hecho el mayor ridículo de la historia del Barça. Le ha salido el tiro por la culata. Quería irse y traicionar al club de sus amores. Y le han pillado".

"Lo que piensa Messi o lo que quiera Messi de aquí a que se vaya a la directiva ya le da igual. Tienen la sartén por el mango", contó en 'El Chiringuito'.

Y es que Aguirre insiste: "No podemos vender que Messi se quería vender porque no creía en el proyecto a decir ahora que es feliz, que quiere jugar con Ansu Fati a pesar de que su mejora amigo se vaya".

"Entre las 100 mejores cosas que se puede hacer con Messi no creo que esté el echar a su mejor amigo", concluye Edu Aguirre.

Luis Suárez es uno de los transferibles que tiene el Barça en este mercado veraniego. El uruguayo tiene todas las papeletas para dejar el club, aunque su destino aún se desconoce.

La Juventus, que se queda sin un Higuaín que no cuenta para Andrea Pirlo, podría ser el lugar donde recale Suárez.

