Vicky Losada ha dejado unas sorprendentes declaraciones en las que apunta a su club y a su entrenador. La capitana del Barça ha mostrado su descontento tras una temporada en la que, pese al triplete, apenas ha entrado en los planes de Lluís Cortés.

La mediocampista deja abierta la puerta a una posible salida del Barça tras haber disputado 1347 minutos en Liga, 104 en Copa y 232 en Champions.

"Este año ha sido duro para mí y no me he sentido valorada ni he contado con la confianza del entrenador. Estoy en un momento de forma muy bueno, siento que aún puedo jugar muchos años y quiero ser feliz. Estoy estudiando mi situación y mi futuro, pero no voy a mentiros, quizá sea momento de pensar en mi, en mi felicidad y en la de la gente que me quiere", afirma Losada en una entrevista a 'FourFourTwo'.

A pesar de tener un año más de contrato, el Barça facilitaría la salida de todavía capitana del equipo, que está cerca de iniciar una nueva aventura en Inglaterra que le proporcione minutos. Manchester City o Arsenal son los principales clubes que podrían hacerse con los servicios de la mediocampista blaugrana, que ya jugó en el conjunto 'gunner'.