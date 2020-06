Rafael van der Vaart no guarda un buen recuerdo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. No porque vivieran malos momentos, sino porque cosas que él piensa que vivieron juntos... no las vivieron juntos. En una charla con Peter Crouch, el holandés tuvo un curioso lapsus.

Así recuerda el futbolisa tulipán, que estuvo dos temporadas en el Real Madrid, un partido que 'jugó' junto a Cristiano. Fue en 2008, ante el Sporting.

"Jugué con él y ganamos 6-0 en casa. Anoté un 'hat-trick', pero él se fue sin marcar y se enfadó en el vestuario", comento Van der Vaart.

El carácter competitivo de Cristiano Ronaldo podría llevar a pensar que sí, que fue así. Y quizá lo fuese en algún momento, pero fue imposible que fuera contra el Sporting y en el año del que habla Van der Vaart.

Lo primero, porque el partido terminó 7-1 y no 6-0. Van der Vaart, eso sí, sí marcó un 'hat-trick' que hizo enloquecer al Santiago Bernabéu.

Eso puede pasar, pero lo que no pudo suceder fue lo de jugar ese año con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. El portugués llegó al Real Madrid en verano de 2009... por lo que en la temporada de la que habla Van de Vaart el luso era jugador del Manchester United.

Cosas que pasan cuando, como él, se tiene una larga trayectoria en equipos como Ajax, Hamburgo, Tottenham, Ajax y Betis, entre otros.