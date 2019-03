Valverde. irónico ante un periodista que tildó al Barça de defensivo: "Intentaremos cerrarnos bien y que no nos hagan un gol..."

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que si generan el mismo número de ocasiones de gol que en la ida, cuando empataron sin goles en el Groupama Stadium frente al Olympique de Lyon, cree que pasarán "seguro" a los cuartos de final de la Liga de Campeones, si bien ha matizado que tendrá presente la eliminación de Real Madrid o PSG como aviso.

"Quién no firmaría estar así en octavos, pero en lo que nos fijamos en lo estrictamente futbolístico. Nos fijamos en el juego. Si generamos las mismas ocasiones que en la ida pasaremos seguro", manifestó en rueda de prensa.

Además, cree que su equipo "siempre" ha respondido en los "momentos difíciles".

"Lo vimos el año pasado y este año está siendo también así. Mañana es un partido, 90 minutos, y puede pasar cualquier cosa. Puedes tener un acierto o una fatalidad. Estamos preparados para hacer un buen partido, para empujar hacia la portería del rival", opinó.

En este sentido, tiró de ironía para responder a un periodista galo que comentó que el Barça de Valverde era defensivo.

"Nos encerraremos bien atrás y esperamos a que Messi meta un gol", apuntó entre risas. Y es que tiene claro que dirá a sus jugadores que vayan a buscar la portería rival.

"El 0-0 de la ida supone que el 0-0 de la vuelta hace que no pase ninguno. Ellos tienen sus armas, a nivel ofensivo muy importantes, con jugadores potentes y rápidos y supongo que intentarán reforzar eso. Pero dominan en su Liga y no creo que sea fácil variarlo de un día para otro", matizó.

"Fekir es determinante, puede serlo en momentos del partido. Siempre está jugando en la mediapunta, a veces descolgado en situaciones difíciles de localizar, y en el último tercio es decisivo porque tiene remate, uno contra uno, disparo de media distancia, y es su jugador franquicia", comentó sobre Nabil Fekir, que se perdió la ida por sanción.

El mediapunta será una de las amenazas de un Lyon al que asegura respetar y no mirar con superioridad.

"Vemos el resto de partidos para calibrar a los rivales y ver que no hay ninguno pequeño y que no sirve de mucho tener ventaja de la ida. En nuestro caso el marcador está equilibrado y tenemos que ganar para pasar, cualquier resultado del Lyon en la fase de grupos les beneficiaría porque no han perdido y los empates fueron con goles", avisó.

"Cada día se habla de una cosa. Está claro que el que caigan eliminados equipos como el Madrid o PSG son datos importantes, puede haber cualquier sorpresa y lo tenemos en cuenta. Respetamos al Lyon y es un gran equipo, el hecho de que esos dos equipos tan grandes hayan caídos es para estar atentos", reconoció sobre las derrotas de blancos y parisinos.

Como apunte, auguró otras batallas frente a Zinedine Zidane, nuevo entrenador del eterno rival tras la destitución de Santiago Solari.

"Zidane es un gran entrenador, llega a un gran club y será nuestro rival, nos enfrentaremos como otras veces nos hemos enfrentado", apuntó.

Además, el técnico blaugrana tiene la duda, casi descarte, del lesionado Ousmane Dembélé.

"Vamos a ver cómo está y luego ya decidiremos si es que está bien. Si no está bien evidentemente no jugará. Es verdad que es un partido definitivo pero no nos podemos arriesgar a salir con un cambio de antemano. Porque cualquier detalle es importante", manifestó.