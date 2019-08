En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará en El Sadar a Osasuna contra el FC Barcelona, Ernesto Valverde tuvo que responder sobre todo a cuestiones referidas al mercado de fichajes, con Neymar, Rakitic y Dembélé como protagonistas de las preguntas de los periodistas.

"Tengo muchas ganas de que llegue el día 2 de septiembre en que acabe el mercado y descansemos todos para ver cómo está esto. Se está haciendo largo. Neymar es un jugador de otro equipo y, como siempre, respetamos al resto de rivales", explicó Valverde sobre el brasileño.

Ante las especulaciones sobre la salida de Ivan Rakitic, el 'Txingurri' quiso salir al paso. "Rakitic es un gran jugador que ha jugado muchos partidos y nada hace pensar que no esté aquí. Quedan tres días. No jugó el último partido, pero sí que lo hizo ante el Athletic. No pasa nada, hay sitio para todos", apuntó.

Sobre Ousmane Dembélé, que continúa la recuperación de su lesión muscular, no se explayó tanto. "De momento Dembélé está lesionado. No comentaré nada sobre él", afirmó el técnico del FC Barcelona.

De cara al partido que el Barça disputará en El Sadar, Valverde no podrá contar con Lionel Messi, que sigue con una dolencia en un sóleo. "Messi sigue el proceso de recuperación normal. Tendrá unos días de margen y espero que contra el Valencia, dentro de quince días, ya pueda estar disponible. Vamos a ver cómo evoluciona la lesión en las próximas dos semanas", concluyó.