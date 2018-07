Unai Emery: "Estoy orgulloso de seguir los pasos de Arsene Wenger"

El Arsenal anunció que Emery, ex entrenador de Valencia, Sevilla, París Saint-Germain y Spartak de Moscú, es el como nuevo inquilino del banquillo de los 'Gunners' en reemplazo de Wenger, técnico del equipo los últimos 22 años.

"Es un gran desafío. Uno más en mi carrera. He crecido teniendo desafíos y por eso elegí el Arsenal. Por mi historia personal, quiero seguir teniendo acceso a todos los títulos que se jueguen. Luchar por títulos y estar junto a los mejores equipos de Europa", aseguró el vasco durante su presentación ante los medios, que tuvo lugar en el Emirates Stadium.

"Mis experiencias anteriores son para sentirme más fuerte y para guiarme en el camino futuro. Estoy muy ilusionado de estar aquí, de competir contra grandes entrenadores y de jugar contra grandes equipos. La Premier League es 'top' y queremos estar entre los mejores", añadió.

El de Hondarribia, de 46 años, que aprovechó para elogiar a su predecesor en el cargo -"Gracias a Wenger por su legado; aprendí mucho de él. Es una referencia para todos los entrenadores del mundo"-, llega al Arsenal después de dos temporadas en el PSG, al que guió a un título de la Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Supercopas.

"Creo que trabajaremos muy bien para crear un nuevo presente y un nuevo futuro para el Arsenal. Exijo mucho de mí mismo. No prometo que vayamos a ganar ahora mismo, pero sí que trabajaremos juntos y muy duro, que transmitiremos emoción. Intentaremos conseguir todos los objetivos", indicó.

Unai reveló, además, que acordó su incorporación a los 'Gunners' "después de tres reuniones" con los estamentos del club y que se siente "tremendamente orgulloso" de seguir creciendo en el equipo londinense. "Tuve tres reuniones. La primera fue con Ivan (Gazidis, director ejecutivo), Raül (Sanhellí, director de fútbol) y Sven (Mislintat, director de ojeadores), los tres que pensaron que sería una opción para este equipo, tanto como entrenador como persona. Después de tres horas encontramos la química, aunque la química, realmente, la pone el Arsenal", reveló.

"La siguiente reunión fue con el presidente y con los directivos, que son el corazón de este Arsenal, y nos dijeron lo que pensaban los aficionados y me transmitieron una energía muy positiva", añadió.

"La tercera fue con el propietario (Stan Kroenke), con el que encontramos un 'feeling' comunicativo con el proyecto. Todos los pasos hasta hoy han sido positivos. Quería crecer en el Arsenal y es un orgullo estar aquí", manifestó.

Emery, que no estaba entre los favoritos para sentarse en el banquillo de los 'cañoneros' -sonaban con más fuerza Mikel Arteta y Massimiliano Allegri-, señaló que el objetivo es "llegar a ser candidato para ganar la liga" y convertir al Arsenal "en uno de los mejores equipos de Inglaterra y el mundo".

"Creo mucho en los jugadores que están aquí. El objetivo es trabajar juntos con el talento que tenemos, y la idea es llegar a ser un candidato para ganar la liga. Después de dos años fuera de la Champions League queremos trabajar y hacer del Arsenal uno de los mejores equipos de Inglaterra y del mundo", subrayó el español.

Además, Emery aprovechó para elogiar al mediapunta alemán Mesut Özi, "uno de los grandes talentos de este Arsenal", y negó que planee hacer "muchos cambios" en la plantilla. "Hablaré individualmente con todos los jugadores. No creo que haya que cambiar muchos jugadores", comentó el preparador, que, según informa la prensa inglesa, sólo dispondrá de 50 millones de libras (56,9 millones de euros) para reforzar el equipo este verano.

Özil "es uno de los grandes talentos del Arsenal. Y yo quiero tener talentos. Quiero hablar con él y con todos, hablarles al corazón y decirles lo que me ilusiona, lo que me emociona y lo que me inspira estar aquí. Quiero que ellos sientan lo mismo y, si no lo sienten, transmitírselo. Es un proyecto importante para que todos den el máximo", concluyó Emery.