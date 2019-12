Viggo Mortensen, actor conocido por dar vida a Aragorn en la saga de 'El Señor de los Anillos', ha confirmado que unos ultras del Real Madrid le agredieron en la Puerta del Sol en unas declaraciones realizadas en una radio argentina. Todo, por vestir de azul y grana, colores de San Lorenzo de Almagro del que es seguidor.

"Los del Madrid, los ultras, unos pelados, vieron esos colores, me dijeron cosas muy feas y me empezaron a pegar. Confundieron el azulgrana con la equipación del Barcelona", admite el actor.

Mortensen, eso sí, no puso la otra mejilla: "Tenía una bolsa con dos botellas de vino, agarré una de ellas y se la rompí en la cabeza a uno de ellos. Luego salí corriendo".

"Llegué entonces a casa del director todo sudado. Parecía sangre, pero le dije que no, que era vino", comenta Mortensen. "El director me dijo que lo sentía y yo respondí que por suerte aún me quedaba una botella de vino", finaliza.

Vigo Mortensen es un grandísimo apasionado del fútbol, sobre todo del fútbol argentino. El actor es un gran fan de San Lorenzo de Almagro.