El Barcelona de Ronald Koeman no tiene ideas. Ni el 'tiki taka' ni el 'tiki taki'. El equipo azulgrana no se encuentra y lo volvió a demostrar esta noche en Cádiz, donde no pasó del empate a cero en otro triste partido.

¿Será esta la última noche de Koeman como entrenador del Barça? Dos empates consecutivos en LaLiga y sobre todo la sensación de que el equipo no es capaz de dominar ante ninguno de los rivales que tiene enfrente.

Joan Laporta ha sido muy claro después del comunicado que leyó el preparador en rueda de prensa. "Más trabajar y menos hablar" fue una de las contundentes frases del presidente culé. Y este Barça da sensación de impotencia sobre el campo.

En la primera parte apenas ocurrió nada en el Nuevo Mirandilla. Un Barça sin ideas y sin amenaza. Sólo un disparo a puerta entre los dos equipos, obra de un Memphis Depay que apenas asomó en la zona de peligro . Ni Luuk de Jong ni Demir asomaron por el área.

Fali, central del Cádiz, se marchó lesionado de gravedad en camilla, siendo ovacionado por la grada. El equipo de Álvaro Cervera lo intentó a la contra por los costados, pero no intimidó a Ter Stegen, que sólo tocó la pelota con el pie.

Nada más comenzar la segunda mitad Ter Stegen sacó una mano prodigiosa a Álvaro Negredo. Y a los 65 minutos el guion se torció en contra del Barça. Frenkie de Jong vio la segunda amarilla y enfiló el túnel de vestuarios. Una tarjeta muy rigurosa.

En la recta final fue el Cádiz, con uno más sobre el terreno de juego, el que más lo intentó. Ter Stegen volvió a salvar a los suyos con un rechace con el pie mientras el cuadro local seguía volcado sobre su portería. Y Memphis, en el descuento, erró la ocasión más clara de todo el partido.

En un final loco ninguno de los dos encontró el premio a pesar de buscarlo con ímpetu. Dos empates seguidos para el Barça de Koeman (que fue expulsado en el último minuto del descuento), cuyos días en el Camp Nou podrían estar contados.