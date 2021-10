El gol de Kylian Mbappé a España puede poner patas arriba la regla del fuera de juego. El tanto, polémico como pocos, llegó tras un pase de Theo al delantero del PSG cuando estaba en claro fuera de juego. Sin embargo, Eric García tocó el balón al tratar de despejar y eso provocó que hubiese una nueva jugada, anulando el 'offside'.

Ahora, la UEFA se ha pronunciado a través de su jefe de árbitros, Rosetti, y mucho ojo porque ese gol lo puede haber cambiado absolutamente todo.

"El gol de Mbappé está bien arbitrado según la regla existente", empieza.

Para luego dejar la puerta abierta a un cambio sustancial: "Sin embargo, esto parece entrar en conflicto con el espíritu de la propia regla".

"Se trata de evitar que cualquier jugador se aproveche de estar en fuera de juego. Ya me he puesto en contacto con FIFA e IFAB, y discutiré las soluciones. Hay formas de mejorar la rdacción para que se adecúe al objetivo de la ley del fuera de juego y al espíritu del juego", sentencia Rosetti.

Y es que todo fue por el leve toque de Eric García. El jugador se lanzó a despejar, pero su intento se quedó en nada.

De no haberse lanzado a cortar el cuero y no hubiese dado a la bola no habría pasado absolutamente nada y Mbappé habría estado en fuera de juego.

Esto conlleva a pensar en qué deben hacer los defensas ante un posible fuera de juego de un rival. Si defenderlo... o si dejar pasar la pelota para que llegue al contrario y arriesgarse a que realmente esté en posición adelantada.