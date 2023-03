"La UEFA está más metida de lo que parece en el caso Negreira", desvela el periodista Julio Suárez. Y es que la UEFA ha pedido documentación a la RFEF y a laLiga.

El presidente de laLiga, Javier Tebas, desveló que habían denunciado el asunto a la UEFA 48 horas después de que se hiciese público. "Como nosotros no podíamos intervenir porque había prescrito, escribimos a la UEFA, cosa que no hicieron otras instituciones", señaló tras recordar que los estatutos de la UEFA prevén que cuando las instituciones nacionales no puedan intervenir ellos puedan hacerlo a nivel internacional.

Tebas insistió en que quiere que se aclare esta cuestión y en que "no existe ninguna campaña para desprestigiar al Barcelona" y también rechazó que tenga interés en que el club se convierta en una Sociedad Anónima.

Con todo esto, el Barça podría enfrentarse a una sanción de la UEFA. En 'El Chiringuito', José María de Pablo, abogado penalista, analizó las penas y las posibles consecuencias de este proceso para el Barça si finalmente es condenado.

"La denuncia de la Fiscalía habla de un delito de corrupción deportiva, que es un delito que está previsto en el código penal desde 2010. En principio, se enfrenta a unas penas de multa, que es la pena básica que prevé este delito", arrancó el también profesor de la universidad de Navarra.

"Sin embargo, hay una serie de penas que no es necesario que se apliquen, que van a depender de la gravedad de los hechos y de la gravedad que entienda el juez y la Fiscalía que han tenido los hechos", explicó.

"Hay unas penas que pueden ser desde suspensión de actividades hasta 5 años o incluso la disolución", añadió.

Eso sí, no cree que se llegue a dicho punto: "No creo que se produzca esta pena en caso de condena ya que deberían ser unos hechos extremadamente graves. Eso sí, como responsabilidad civil se le podría imponer la devolución de algunos títulos".