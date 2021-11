Olivier Giroud ha sido uno de los grandes damnificados por el regreso de Karim Benzema con Francia. El ahora jugador del Milan, en palabras para 'L'Equipe', ha sido más que sincero sobre cómo vio y ve la vuelta del futbolista del Real Madrid a los 'bleus'.

Y claramente, Karim no sale demasiado bien parado, porque Giroud le atiza por lo que conllevó su regreso con Francia.

"Su vuelta a la selección creó un desequilibrio táctico y en nuestra forma de jugar... pero no tengo nada contra Karim", cuenta.

Giroud sigue: "Fue algo evidente pero se pudo arreglar. Sin embargo necesitamos tiempo".

"¿Que cuándo me enteré de que volvía? Cuando el seleccionador lo anunció. Lo entiendo, pero me habría gustado que me lo dijeran antes", dice.

El jugador del Milan, eso sí, deja claro que las cosas con Karim van, de momento, bien. "Nunca tuve problemas con él".

"Benzema ha cambiado. Ha madurado y ha evolucionado", sentencia.