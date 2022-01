Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha explotado como pocas veces antes en rueda de prensa tras todo lo sucedido en el derbi contra el Betis. Con el encuentro jugado a puerta cerrada y un día después por una agresión a Joan Jordán, el preparador hispalense ha estallado.

Lo ha hecho por la actitud de algunos jugadores del Betis, que en redes sociales dudaron tanto del futbolista como del técnico, a quien acusaron de instar al jugador a irse al suelo y marearse.

"Poner el foco en lo que no toca es lamentable. Joan Jordán llegó con 16-13 de tensión al hospital. Me parece lamentable que compañeros hagan lo que han hecho. Jordán no está en el campo, y la cabeza no la puso él", relata.

Y prosigue: "O condeno o no condeno, el 'es que' me toca los cojones. No entiendo cómo se puede jugar cuando el agredido es el perjudicado porque no puede jugar".

"La justicia, en este caso, no existe para nada. Había opciones de jugar otros días", insiste Lopetegui.

El entrenador, eso sí, matiza: "La agresión no representa a la afición del Betis. Energúmenos hay en todos lados".

"Felicitamos al Betis por pasar a la siguiente ronda. Estamos tristes. Futbolísticamente estuvo equilibrado, pero nos faltó claridad en el último pase", sentencia.

Te puede interesar

El polémico gesto de Andrés Guardado en la celebración del Betis que indigna al sevillismo

Se suspende el derbi entre Betis y Sevilla en Copa del Rey por la agresión con un palo a Joan Jordán