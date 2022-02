Si algo ha caracterizado a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera en el fútbol ha sido su olfato goleador. Sin embargo, a su actual entrenador en el Manchester United, Ralf Rangnick, no le convencen los números goleadores del portugués en su regreso a Old Traffor.

Cristiano acumula 11 goles en 21 partidos este curso. Una media de 0,52 tantos por encuentro. Es cierto que una media baja en comparación con otros años. Y su técnico quiere más. Mucho más.

"No solo se trata de Cristiano Ronaldo. Debería marcar más goles, es obvio. Creo que estamos creando suficientes jugadas de gol, pero no solo es un problema de Ronaldo, sino de todos los jugadores de ataque. No marcamos suficientes goles", ha dicho el preparador del United.

"Si tienes en cuenta cuántas ocasiones creamos, algo que también debemos mejorar las próximas semanas, el partido del Burnley lo teníamos donde queríamos durante 70 de los 90 minutos. Fue algo muy parecido a lo que hablamos antes del partido, pero tenemos que encontrar las recompensas y los resultados que merecemos", dice.

Otro año más el United está muy lejos del título de la Premier League. Ocupa el sexto puesto en la tabla con 39 puntos. El líder, el Manchester City, tiene 60 en su casillero. Una diferencia colosal.

Los diablos rojos miran ahora a los puestos de Champions, que están mucho más cerca. El West Ham es quien marca esa última plaza para jugar la Copa de Europa. Y lo hace con solo un punto más que el United (40).

En Champions siguen vivos y se medirán al Atlético de Madrid en los octavos de final. El 23 de febrero se disputará el primer partido. Una prueba de fuego para un Cristiano que parece cuestionado por su propio entrenador. Seguro que estas palabras no le han hecho ninguna gracia.