Toni Nadal podría convertirse en directivo del FC Barcelona en las próximas fechas. El tío de Rafa Nadal, y su entrenador desde hace unos años, formará parte de la candidatura de Víctor Font.

"No conocía a Víctor, pero me causó buena impresión cuando vinieron a verme a Manacor. Me habló de temas económicos e institucionales. Y aquí me encuentro, ilusionado. Para que el Barça siga siendo la máxima representación de Cataluña y el mejor club del mundo", ha afirmado durante su presentación.

"Fuimos a verlo a Manacor. Nunca ha escondido que es barcelonista. Puede trabajar en dos áreas que son claves y que se han demostrado que se deben reforzar. En primer lugar, si tuviésemos el honor de gobernar, ayudaría a montar un área nueva en el club que es el área de comportamiento. Un área transversal. También nos ayudaría en el trabajo de Relaciones Institucionales", ha asegurado, por su parte, el propio Font.

Las elecciones al Barça se convocarán en las próximas navidades y Font es uno de los grandes favoritos. Su proyecto estaría acompañado por Xavi Hernández como entrenador.

Nadal ejerce en estos momentos como director de la Rafa Nadal Academy, tres años después de finalizar su etapa como entrenador de su sobrino, ahora dirigido por Carlos Moyá. Su nueva vida estaría alejada del tenis y dentro del fútbol, en el Barça.