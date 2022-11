Este lunes, la FIFA hacía oficial que los capitanes de las selecciones europeas que llevaran el brazalete de 'One Love' con el arcoíris recibirían una tarjeta amarilla en el primer minuto de partido, lo que ha obligado a estos equipos a renunciar a llevar el brazalete reivindicativo. A raíz de esto, Toni Kroos no se ha callado.

A través de redes, el jugador del Real Madrid ha rescatado unas declaraciones que hizo hace dos años en las que decía que los jugadores de eran títeres de la UEFA y la FIFA por jugar más competiciones y en diferentes sedes solo por un interés económico, como la Liga de Naciones o la Supercopa de España en Arabia Saudí.

"Al final del día, con todas estas cosas adicionales que se están inventando, como jugadores somos solo los títeres de la FIFA y la UEFA. A nadie se le pregunta sobre eso", dijo Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

"Si hubiera un sindicato de jugadores que pudiera decidir sobre estas cosas, no jugaríamos una Liga de Naciones, ni una Supercopa de España en Arabia Saudí, ni un Mundial de Clubes con 20 o más equipos. Estos torneos están planeados para absorber todo financieramente, por supuesto, también absorber físicamente todo de cada jugador, y más allá", añadió el alemán.

Ahora, tras la polémica con el brazalete 'One Love', Kroos ha citado estas declaraciones que hizo en 2020 con el mensaje "No solo los jugadores... #OneLove", haciendo referencia a que los futbolistas no son los únicos títeres de la UEFA y la FIFA.

El alemán se retiró de la selección alemana tras la Eurocopa de 2021 y siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos de ciertos temas controvertidos con los organismos oficiales.