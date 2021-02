Tras el tropiezo frente al Levante, que dejó LaLiga en el bolsillo del Atleti con 10 puntos de margen y un partido más para jugar, el Real Madrid parecía muerto en el campeonato doméstico.

Sin embargo, las victorias frente a Huesca y Getafe, unidas al empate del Atleti frente al Celta, han revitalizado al conjunto de Zinedine Zidane en Liga.

Tras el 2-0 frente al cuadro azulón, Tomás Roncero fue a 'El Chiringuito'. "Esta película yo ya la he vivido antes", señaló el periodista, que ve al equipo merengue retomando el vuelo.

"El Getafe este año le dio un 'meneo' al Barça con los titulares Messi, Pedri, Griezmann y Dembélé en El Coliseum, y el Madrid le ha ganado sin que le tire a puerta", explicó Roncero.

Seguidamente, dando su visión particular de los hechos, puso el balón en el tejado de los atléticos: "El Madrid se ha metido en la pelea, pero no es que exagere. Es la historia entre madridistas y atléticos: cuando el Madrid bufa, el Atlético teme".

"El único equipo en este mundo que teniendo ganada LaLiga, la puede perder, es el Atlético, porque va en su idiosincrasia", añadió.

"El Madrid, cuando está muerto, se va levanta siempre. Estamos en esta batalla. Atlético y culés saben que podemos ganar esta Liga", zanjó.