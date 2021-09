Debacle frente al Bayern, empate ante el Granada en el Camp Nou, ídem de ídem en Cádiz, cruce de palabras entre Joan Laporta y Ronald Koeman con el futuro del neerlandés en el aire... el Barça se encuentra inmerso en una situación muy difícil, y el propio equipo lo sabe.

El 'es lo que hay' de Piqué aún retumba en la mente de los aficionados blaugranas, que ven a su equipo cuesta abajo y sin frenos en LaLiga y con la Champions a la vuelta de la esquina.

En 'El Chiringuito', Tomás Roncero se mostró muy contundente al analizar la situación del conjunto de la Ciudad Condal: "El Barça me da pena. No quiero que le expulsen a un jugador para que digan que han empatado con 10, quiero que caigan con 11 para que no tengan excusas".

"Me da pena ver al Barça jugar así, su entrenador y Piqué, que ha dicho 'esto es lo que hay'. El Barça que vendéis es humo, si te parece no me da pena. Los culés no pueden presumir porque se han cargado a su equipo", añadió el periodista, que tuvo que ser frenado por Josep Pedrerol para "respetar" al club azulgrana.