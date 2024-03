Tom Lockyer, jugador galés del Luton Town, sufrió un paro cardíaco durante el partido que enfrentó a su equipo contra el Bournemouth. El futbolista se reencontró con el equipo médico que le devolvió a la vida y fue homenajeado por la afición de su equipo.

"Estoy seguro de que fue un momento mucho más aterrador para ellos que para mí. No sé qué sucedió, pero me han operado y no debería volver a pasar. Sufrí un episodio de fibrilación auricular. Consiste en que la parte superior de mi corazón latía cuatro veces más rápido de lo que debía... Se me paró el corazón durante dos minutos y cuarenta segundos. Sé que literalmente morí", explicó Lockyer en 'Sky News'.

La Premier League entrevistó al jugador y este hizo algunos comentarios sobre lo sucedido: "Estuve clínicamente muerto durante 2 minutos y 40 segundos. Sí, sí, es bastante surrealista. Eriksen estuvo 5 minutos y fue el último antes que yo. Yo estuve 2 minutos y el anterior a Eriksen, Francice Muamba, 87 segundos o algo loco. Por lo tanto, la tendencia es que va en la dirección correcta".

Ahora el jugador ha tenido que pasar por el quirófano y se ha implantado unDCI (desfibrilador cardioversor implantable) en el torso. En caso de que le vuelva a suceder algo parecido, el jugador tendrá menos posibilidades de sufrir una tragedia.

"Esta es mi herida de batalla... Mi desfibrilador está ahí, como pueden ver, hay un cable que atraviesa y llega hasta el corazón en caso de que alguna vez necesite activarse", añadió el jugador, que ha sufrido dos colapsos en los últimos siete meses.

Con el DCI que le han implantado, el jugador no necesitará esperar a que llegue un desfibrilador al lugar. Si su corazón se vuelve a parar, este instrumento podrá reactivarlo y con suerte salvarle la vida.