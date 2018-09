"Tienes que jugar en el Real Madrid": los guiños de Zidane y Florentino Pérez a Mbappé

DURANTE LA GALA 'THE BEST'

La gala 'The Best' dejó dos momentos llamativos. El primero se produjo antes de la propia gala, cuando, según Edu Aguirre, Florentino Pérez y Mbappé se dieron un cariñoso abrazo; después, Zidane aconsejó al jugador del PSG fichar por el Real Madrid.