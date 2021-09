Desde hace prácticamente 15 años se mantiene perenne un debate en el mundo del fútbol: ¿Quién es mejor, Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Devoradores de récords, goles y trofeos, ambos mantienen una fructífera rivalidad que les ha motivado y les ha hecho mejores con el tiempo, pero la cuestión sigue en el aire.

En 'Sky Sports', Gary Neville y Jamie Carragher quisieron abordarla después de que el exfutbolista del Manchester United relatase una cuestión que le había planteado su conductor.

"Mi chofer me preguntó: si fueras entrenador, que no lo seré, y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio, ¿quién sería? Pensé, sería Cristiano Ronaldo. Absolutamente sería Cristiano Ronaldo", inició Neville.

"Miré sus estadísticas de goles y pensé que puede anotar con su pierna izquierda, su pierna mala, con la derecha, desde distancia, el mejor cazador del fútbol mundial, penales y si se mete en el área y tiras un centro, también anota de cabeza. Si uno piensa en impacto de un jugador y piensas en cuál, miren a estas estadísticas", añadió.

Por último, el también exentrenador del Valencia CF concluyó afirmando que el portugués es, para él, el mejor de la historia: "Respondiendo la pregunta que me hizo un caballero esta mañana, creo que es el mejor jugador de la historia".

En el turno de réplicas, Jamie Carragher no se anduvo con medias tintas para explicar su punto de vista: "Estás hablando de los diferentes tipos de goles, y eso no importa, no importa cómo entra el balón al arco. No importa si fue con la cabeza o con el pie, no importa. Messi tiene un mejor récord goleador que Ronaldo y también es un playmaker. Messi puede dirigir un partido. Ronaldo no puede hacer eso. Y no es una crítica".

El mítico exjugador del Liverpool incidió en la magia del '10', esa que le hace distinto a los demás: "Messi, como jugador, te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza, has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición".

Uno en el París Saint-Germain con 34 años y otro de vuelta al Manchester United con 36, Leo Messi y Cristiano Ronaldo son, indiscutiblemente, dos de los mejores futbolistas de la historia. Cada uno tiene su opinión en el eterno debate, pero lo que es indudable es el placer del que ha disfrutado el aficionado en estos últimos 15 años... y los que quedan.