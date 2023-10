Thierry Henry quiere que la salud mental sea un tema que se ponga encima de la mesa en el fútbol. Porque aunque se ha evolucionado, considera que sigue siendo "tabú". Y habla de lo ocurrido con el futbolista del Niza Alexis Beka Beka.

En la rueda de prensa durante la concentración ha puesto encima de la mesa la salud mental. "Es muy importante, sí quiero hablar de esto y hacerlo más", ha expresado el seleccionador sub'21 de Francia.

"Estamos hablando de gente muy joven, pero creo que todos tenemos problemas en esta sala. Todos hacemos nuestro trabajo y todos tenemos problemas que pueden ser difíciles de ocultar", manifestó Henry, que también expuso que “el cerebro tiene un poder enorme sobre los seres humanos, siendo algo que nos controla", reflexiona el exfutbolista.

"Ya no es tabú admitir que tienes miedo o que no te sientes bien. En mi época, esta situación no se daba... llorar era imposible en un vestuario", ha dicho Henry, que se ha referido directamente a lo ocurrido con Beka Beka.

"Cuando vimos estas imágenes en el puente, todos miramos también nuestros propios problemas. Yo, como todos los demás, los escondo y los enmascaro. Tratamos de hacer cosas para no pensar en ellas, pero de vez en cuando algunas personas lo superan. Afortunadamente, no pasó nada", detalla el que fuera internacional con la selección de Francia.