Fue el fichaje más mediático. El fichaje galáctico después de varios veranos de sequía. Sin embargo, el rendimiento de Eden Hazard no ha estado al nivel de lo que se esperaba. Y las lesiones tienen mucha culpa.

Pero ahora está al 100%. Y lo lleva demostrando en las semanas que el Real Madrid acumula de entrenamientos en Valdebebas antes del regreso de la competición, que se espera que sea el jueves 11 de junio.

Hazard está bien y Zinedine Zidane le necesita. La combinación perfecta. El belga no ha tenido continuidad de blanco y quiere ser decisivo en el último tramo de la temporada, el más importante. A dos puntos del líder, el FC Barcelona.

Su habilidad en el gol será fundamental para un Real Madrid menos finalizador que en sus años más letales. Este curso su fuerte ha pasado a ser la férrea zaga, encajando apenas 19 goles en 27 encuentros.

Pero Zidane necesita gol y sabe que en Hazard lo tiene. La temporada pasada, con los colores del Chelsea, anotó 16 tantos en la Premier League. Este curso suma sólo uno en el campeonato doméstico. Su papel junto al de Karim Benzema y Gareth Bale, el futbolista que más en forma ha vuelto tras el confinamiento, será fundamental.

El papel de Asensio

Y no es el único 'fichaje' para Zidane tras el parón. Marco Asensio también está de vuelta y entrenando junto a sus compañeros. El canterano del Mallorca sufrió una grave lesión de rodilla en pretemporada.

Un futbolista que a pesar de no ser un fijo en el once del técnico galo, siempre ha tenido un papel secundario fundamental. Su reaparición será un plus para un Real Madrid con la pólvora mojada, con Karim Benzema como máximo goleador (14 en Liga), y con Sergio Ramos como segundo máximo anotador (apenas cinco).