La estrepitosa del FC Barcelona en el Ramón de Carranza frente al Cádiz le deja más cerca de los puestos de descenso que del liderato de LaLiga.

A pesar de rendir a gran nivel en Europa, el equipo de Ronald Koeman no termina de arrancar en la competición doméstica, sumando tanto cuatro victorias como cuatro derrotas, más dos empates.

En 'El Chiringuito' se analizó el estado anímico y físico del conjunto azulgrana, protagonizando un tenso cara a cara Edu Aguirre y Cristóbal Soria sobre qué le falta al cuadro culé para carburar en Liga.

"No podemos decir que el Barcelona perdió por mala suerte. Hay que ver las cosas de verdad: ¿Por qué hay jugadores en el Barcelona que parecen exjugadores?", señaló Edu Aguirre en un primer momento.

"A Messi le vi con ganas, le vi pedirla, le vi intentarlo... pero es más grave eso. A Messi le he visto andando y no le daba, pero es que ayer corrió y lo intentó y no le daba", añadió el periodista ante el rostro de incredulidad de Cristóbal Soria.

"Coutinho y Griezmann son dos jugadorazos que no dan un paso al frente cuando tienen que darlo. No es un problema de mala suerte, al Barça no le da", sentenció Aguirre de manera contundente mientras Soria negaba con la cabeza.