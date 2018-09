Tebas no se 'rinde' tras la carta de la RFEF: "No está diciendo que no, está pidiendo más documentación"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que sigue "siendo optimista" sobre la celebración en Miami del partido Girona-Barcelona después de recibir una carta de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que le pide más documentación.

"Nos están pidiendo más documentación y es lo que vamos a preparar. Es una carta bastante larga, no la he leído entera, pero sigo siendo optimista. No está diciendo que no, está pidiendo más documentación para poder resolver en derecho. Que evidentemente muchas ganas no tiene lo tengo claro", dijo.

Al término de la reunión de la Comisión Delegada de LaLiga, Tebas leyó el último párrafo del escrito de la RFEF, en el que le comunica que no puede "avanzar en la tramitación" hasta que no remita "la documentación aclaratoria y se garantice el debido cumplimiento de los preceptos legales para poder resolverla conforme a derecho y a las reglas y criterios que puedan fijar la FIFA y la UEFA".

"Una cosa es que uno no tenga intención, que no le guste o que al presidir una federación tenga que resolver en derecho, porque hay muchísima responsabilidad y más con el hecho de llevado un partido a Tánger. Con él no he podido hablar pero todo lo que se habla de adulteración de la competición pues también allí se puede dar, eso puritanismo deportivo que no existe", señaló.

Tebas explicó que tanto él como los presidentes de Girona y Barcelona han pedido ver al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y confirmó que desde LaLiga se mandará la documentación que le han pedido.

"Sería muy importante, pero eso depende de él, parece ser que tiene la agenda llena", señaló tras mostrarse sorprendido de que la RFEF mencione a la FIFA, ya que "no esta no está en el procedimiento reglamentario y habrá que ver las opiniones de otras instituciones".

LaLiga no se marca una fecha concreta para tomar otras iniciativas, en palabras de Tebas, aunque tomará "la decisión oportuna" ya que "hay muchos mecanismos desde el ámbito legal deportivo" y trasladar un partido a Estados Unidos, dentro de un plan estratégico, no es muy distinto de "llevar un partido a Tánger" como fue la Supercopa.

"Nosotros tenemos el firme objetivo y ya veremos qué responden. Quiero ver sus últimos argumentos para en su caso denegar, pero en su carta no se deniega el partido. Es un tema voluntario, pero en nuestro plan estratégico comercial en Estados Unidos es muy importante este partido.

"Desde LaLiga no va a bastar que nos digan no. Vamos a trabajar para que se nos ampare donde sea porque en derecho deportivo tenemos razón y el partido se tiene que jugar en Miami el 26 de enero", agregó.

Según Tebas esto "no es un tema de egos, sino un tema estratégico".

"Nunca he tenido ningún tipo de ego. Ayer AFE consideraba que tenía que haberlo dicho antes, pues pedir perdón siete u ocho veces, vuelvo a hacerlo. Me podré haber equivocado, pero o creía que se le de tanta importancia a la forma que no al fondo", concluyó.