Javier Tebas, presidente de LaLiga, aparece días después de las quejas de Zinedine Zidane por tener que jugar en Pamplona tras estar el día anterior más de tres horas encerrados en el avión sin poder despegar.

Tebas contesta al técnico... y avisa. "Llamaré a Florentino Pérez porque no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás", señala en una entrevista a 'TVE'.

"No sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que esta será una más", detalló sobre las palabras del preparador galo.

"Me ha molestado la versión que ha dado el Madrid. El viernes por la tarde hablé con su director general más de 14 veces. Le dije que, si veía a los chicos muy nerviosos, lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva e intentar viajar al día siguiente, y me dijo que no", afirmó.

Y sentenció sobre el tema, afirmando que la decisión de viajar "fue del Real Madrid". "Si Aena llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado...".

Empate... y quejas

Tras la finalización del choque ante Osasuna (con empate a cero en el marcador), Zinedine Zidane habló en rueda de prensa de lo sucedido en las horas pasadas, con el Madrid atrapado en Barajas por nieve.

El francés aseguró que el partido debía haberse suspendido. Días después el equipo blanco ha viajado directamente a Málaga para disputar la Supercopa de España. Este jueves, ante el Athletic Club de Bilbao.