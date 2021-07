Ocho días después de que Leo Messi haya terminado su contrato con el FC Barcelona, sigue sin haber noticias sobre su posible renovación mientras el jugador continúa en la Copa América.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, sí se ha pronunciado sobre el tema en exclusiva en el micrófono de 'Jugones'. "¿Empezará Messi LaLiga con el Barça?", le ha preguntado Nacho de Andrés, periodista de 'Jugones'.

Y Tebas no ha podido ser más enigmático en su respuesta. "No lo sé...", ha respondido dubitativo el presidente de LaLiga. "Si no hay salidas es imposible", incide.

Messi disputará la final de la Copa América ante Brasil... ¿y después qué? El argentino estará sin equipo al terminar el torneo, con el Barça ya en pretemporada y el futbolista sin contrato.

La competición doméstica arranca el próximo 15 de agosto para el equipo de Ronald Koeman. Será en el Camp Nou ante la Real Sociedad y la gran pregunta es: ¿estará Messi? Tebas no lo tiene nada claro.