Tebas está con Messi. Y no solo apoya al argentino sino que le da las "gracias" por seguir en LaLiga. "Me entró miedo y alivio por ver que, menos mal, no decidió irse", dijo el presidente de LaLiga esta noche ante los medios en Barcelona.

Precisamente acudió al espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en la vida de Messi y con respecto a las palabras del argentino en 'Rac1', apelando a que se sintió "maltratado por Hacienda", Tebas contestó que "Hacienda no se ensañó con Messi, pero fue injusto con él", puesto que, según él: "Messi no lee todos los contratos". "Ni siquiera yo me leo todos los contratos de LaLiga porque si no estaría todo el día firmando", refuerza el presidente de LaLiga en unas declaraciones que echaron un capote al argentino.

"Si vuelve a tener un bajón, que no dude que le daremos ánimos y no dude en llamarnos, que le seguiremos dando ánimos", zanjó Tebas.

Además, aprovechó para deslizar un dardo contra el VAR afirmando que "ese es otro tipo de circo, no sé si el romano o cuál"; se acordó de los grandes nombres que ha perdido su competición en los últimos años, "a Neymar, a Mourinho, a Guardiola... le haría sitio a todos en invierno"; y también atizó a la Supercopa de Rubiales en Arabia Saudí: "Si se hace oficial, me parece mal. Mal por dos temas: los derechos humanos en Arabia y porque hace dos años que allí no se retransmite el fútbol español ni ninguna liga europea ni Champions", clausuró el presidente de LaLiga.