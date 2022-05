Ver para creer. Algunas personalidades relacionadas con el mundo de la politica y con gran relevancia en Francia están señalando directamente a Karim Benzema como el culpable de los conflictos e incidentes sucedidos durante el día de la final de la UEFA Champions League en Francia. Un problema de seguridad y de mala organización por parte de la UEFA y del propio país que quieren cargar a las espaldas del delantero del Real Madrid.

Es el caso de Luc Ferry, exministro de Educación de Francia, que no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra Benzema y el resto de futbolistas: "La Policía dice que no es su culpa sino la de la organización, la UEFA dice lógicamente lo contrario. Yo no soy especialista en esto pero lo que me impacta de verdad y no me impide ver la realidad de este deporte, el fútbol, es que está podrido por el dinero y por el jugadores que están en un pedestal. Es un asco, francamente".

Por si esto fuera poco, tampoco dudó a la hora de avivar la llama del sonado 'Caso Valbuena': "Cuando Karim Benzema es condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por tentativa de chantaje y que después le van a dar el Balón de Oro, qué mensaje mandamos a esos locos de aficionados, que la justicia no existe, que la policía no existe y que no hay reglas y que podemos ser una estrella".

Y otro caso es el del periodista Pascal Praud, que culpa al delantero francés simplemente por estar en el terreno de juego: "Nadie ha dicho en una reunión, ojo que está Karim Benzema en el campo. Ese es el problema. Nadie ha pensado en eso. Porque si no está Benzema, ellos no van al campo". Pero lo cierto es que las reacciones ante estas acusaciones al jugar blanco no se han hecho esperar.

Precisamente un compatriota y posible futuro compañero de Benzema en el Real Madrid en las próximas semanas, Aurélien Tchouaméni, ha salido en defensa del delantero. "¡Esperad! ¿Este vídeo es en serio", publicó en su cuenta oficial de Twitter haciendo referencia a un vídeo en el que aparecen las palabras del periodista Praud. Todo ello acompañado de un emoticono que expresa 'extrañeza' por sus declaraciones.