Real Madrid y Barcelona, al acecho. La cancelación de la temporada en Francia podría provocar una estampida en el Paris Saint-Germain. Neymar Jr y Kylian Mbappé son los deseados, y su situación podría cambiar este mismo verano.

Las pérdidas económicas en el cuadro parisino podrían ser escandalosas. Y Nasser Al-Khelaifi, presidente de la entidad, podría plantearse la marcha de una de sus dos estrellas, por las que rompió el mercado de fichajes abonando altísimas cantidades.

La plantilla, de momento, no ha llegado a un acuerdo con el club para una rebaja salarial. Medida más que necesaria tras la noticia anunciada por el primer ministro francés, Edourd Phillippe: "Los grandes eventos deportivos no pueden realizarse antes de septiembre. La temporada de fútbol 2019/2020 no puede volver".

Para abonar los elevados salarios de las dos figuras del equipo galo, el PSG deberá tomar una de estas decisiones: rebaja de sueldo a la plantilla o venta de algunos jugadores importantes. A falta de acuerdo en el salario, la segunda opción toma fuerza.

¿Neymar y el Barça? ¿Mbappé y el Real Madrid? Parece lo más natural. Sin embargo, hace algunos días algunas informaciones en Francia apuntaban a que el Liverpool estaba interesado en Mbappé. Jurgen Klopp habría llamado al padre de Mbappé para tratar de convencerle.

Aunque es de sobra conocido que el deseo del francés es jugar en el Real Madrid. Así lo ha manifestado él mismo en diferentes ocasiones. “El Madrid es un sueño”, ha afirmado en diferentes ocasiones.

Con contrato hasta 2022, este podría ser el verano en el que Mbappé recale por fin en el Santiago Bernabéu. Es su deseo… y el de Florentino Pérez.

¿Y Neymar?

El FC Barcelona intentó el verano pasado por todos los medios el fichaje de Neymar Jr. El club catalán y el PSG no llegaron finalmente a un acuerdo económico y el atacante tuvo que continuar en París al menos un año más.

Eso sí, si el Barça volviera a plantearse su incorporación, se volvería a encontrar de frente con sus problemas económicos. La situación del club es delicada, teniendo que realizar un ERTE a sus empleados durante la cuarentena por el coronavirus.

¿Intentará el fichaje de Neymar? Todo parece indicar que dependerá del estado de las arcas del millonario club presidido por Nasser Al-Khelaifi