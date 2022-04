El fútbol es un deporte de once contra once... o no. El Bayern de Múnich, en su partido contra el Friburgo en la Bundesliga, hizo que se viviera una de las escenas más surrealistas del mundo del balompié después de jugar durante varios segundos con doce jugadores en el terreno de juego.

Todo sucedió, según 'Bild', en el momento en que los muniqueses hicieron un doble cambio. Fue por el minuto 84, cuando supuestamente Tolisso y Coman abandonaron el campo para que entrasen Sule y Sabitzer.

"En el último cambio doble, un jugador del Bayern, probablemente, siguió en el campo. Brevemente estuvieron con doce jugadores. Se está en contacto con el VAR", cuenta 'Bild'.

En la imagen, de la retransmisión del partido, se ve claramente cómo los muniqueses están con doce jugadores. Hay once, más otro más que es el portero.

Habrá que ver si esta escena se queda en una simple anécdota o si finalmente hay sanción para el Bayern. 'Bild' ve posible que el Bayern pierda los tres puntos.

En el campo, los muniqueses se impusieron por 1-4 al Friburgo. En el instante del once contra doce, los de Múnich iban 1-3. Sabitzer, en el descuento, hizo el cuarto.