Tras la victoria del Cádiz ante un Madrid con exceso de confianza, el capitán del equipo, Rafael Giménez 'Fali', habló en 'Movistar'.

"Contentos no, lo siguiente después de ganar al Real Madrid. De verdad pensábamos que podía ser el día de ganarles, venían de jugar con sus selecciones", confesó ilusionado el defensa.

Además, explicó cómo intentó bromear con el olor de los del Madrid, aunque Karim no debió entenderle muy bien: "Benzema me miró cuando le pregunté qué perfume usaba. Hombre que si se lo pregunté, no sabes lo bien que olía ese tío. ¿Qué me dijo? Me miró como diciendo este es tonto".

El Cádiz demostró desde el principio del encuentro que no lo iban a poner fácil. Apenas habían comenzado cuando Ramos tuvo que sacar el tiro cruzado de Negredo. En tan solo 15 minutos, llegaron a crear hasta cinco ocasiones de gol.

"Te voy a ser sincero, el domingo por la mañana llamé a mi primo y le dije: tráete la guitarra que hoy nos vamos a beber una botella de whisky. Y me la bebí del tirón", confesó Fali en 'El Larguero'.

Ahora, el Cádiz tiene que terminar de pasar la resaca de la victoria, mientras que el Real Madrid no queda en muy buena predisposición para encarar los encuentros de Champions, el primero este miércoles 21 contra el Shakhtar.