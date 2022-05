Cesc Fábregas se marcha del AS Mónaco. El mediocentro español, de 35 años, ha realizado una dura confesión en una entrevista en 'So Foot', en la que ha llegado a decir que este año ha sido "el peor" de toda su vida.

Todo, a causa de unas lesiones que le han impedido tener regularidad en su aventura en Francia. "He sufrido mucho", cuenta.

"Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro sitio. Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida. Si no soy feliz en el fútbol no soy feliz", dice Cesc.

Lo que deja claro es que no va a colgar las botas: "No puedo terminar así con esto. No tras toda mi carrera. Quiero seguir jugando, pero el Mónaco y yo hemos terminado".

Ha sido un durísimo año a nivel deportivo para Cesc. El campeón del mundo en 2010 tan solo ha podido jugar cinco partidos en toda la temporada, de los que únicamente dos han sido en Ligue 1.

Sus problemas con las lesiones han hecho que incluso haya tenido que jugar con el filial en varias ocasiones para coger ritmo.

Ahora, con 35 años, busca una nueva ocasión en el mundo del fútbol... ¿volverá a España?