La sublime volea de Luka Modric que dio la victoria al Madrid frente al Girona

El Madrid no podía con el Girona. De hecho, los visitantes tuvieron varias ocasiones durante el partido que no terminaron en gol o bien por el buen hacer de Thibaut Courtois o bien por la falta de puntería. Sin embargo, en el Real Madrid apareció el que no falla nunca, Luka Modric.

El croata enganchó una volea tremenda al final de la primera parte que adelantó a los blancos en un partido en el que los de Ancelotti tuvieron dificultades para desarrollar su juego. Vinícius Jr dobló la ventaja casi al final del encuentro tras una gran jugada con Kylian Mbappé. El Girona se mostró valiente durante todo el encuentro y en algunos momentos puso en aprietos al Real Madrid. Todo en un encuentro que empezó con algo de tensión por la pitada que propició el Santiago Bernabéu al colectivo arbitral.

Los blancos debían quedarse con los tres puntos bajo cualquier circunstancia si querían seguir la estela de Atlético de Madrid y Barça, que no fallaron en sus respectivos compromisos. Ancelotti aprovechó para dar descanso a futbolistas que acumulaban mucha carga como Federico Valverde, Antonio Rudiger o Eduardo Camavinga.

Con este triunfo, el Madrid es segundo en la tabla empatado a puntos con el Barcelona, que es primero. A ambos les sigue muy de cerca el Atlético de Madrid que solo tiene un punto menos que culés y merengues. El cuadro blanco volverá a jugar próximo miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.