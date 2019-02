Solari: "Hemos tenido ocasiones para hacer el segundo; nos vamos satisfechos con lo que hicimos"

Satisfecho con el equipo

"Mostramos y confirmamos que somos un equipo que trabaja muy en serio".

Eliminatoria al 50%

"Es un resultado abierto, es una eliminatoria y hay mucha calidad en el terreno de juego. Pueden pasar muchas cosas en estos partidos".

El partido de Marcelo

"Marcelo es cien por cien madridista. Pone siempre al Madrid por delante de todo y trabajamos para encontrar la mejor versión de todos".

Destaca a Vinícius

"No me sorprende Vinicius porque le conozco desde que llegó. Que un chico recién llegado de 18 años se desenvuelva de esta manera sorprende porque no sucede muy a menudo".

Pudieron hacer el segundo

"Siempre queremos ganar y hemos tenido ocasiones para hacer un segundo gol. Nos vamos satisfechos con lo que hicimos. Repito, hemos confirmado que trabajamos muy en serio".

Elogios para Lucas

"Lucas Vázquez tiene algunas de las virtudes que yo más valoro del carácter español: es solidario y es valiente".