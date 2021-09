"Soy socio del Barça, no lo voy a negar, pero ahora soy del Granada a muerte y si le puedo meter cinco al Barça en el Camp Nou, se los meto". Así de tajante se mostró Robert Moreno en rueda de prensa durante la previa del Barcelona-Granada.

El técnico nazarí, con conocido pasado culé, no ocultó su afición por el conjunto azulgrana antes de aterrizar en la Ciudad Condal, pero tras sacar un empate con sabor agridulce (el Barça empató en el 89'), el exseleccionador nacional fue más allá.

En conversación con 'Onda Cero', al ser preguntado por la posibilidad de entrenar al cuadro blaugrana en un futuro, el técnico reconoció que se trata de un sueño, hecho que ha escocido a la afición rojiblanca por la expresión utilizada.

"El día que me llame el Barça, vengo de rodillas", expresó el entrenador, que este verano sustituyó a Diego Martínez al frente del banquillo del Granada CF después de que el gallego decidiera dar un paso al lado tras consumar el periodo más exitoso de la historia del club: ascenso, semifinales de la Copa del Rey y clasificación a la Europa League (cayendo en cuartos de final frente al Manchester United).

Lanzamiento de objetos por parte de la grada

A pesar de rendir pleitesía al Barça en rueda de prensa, un sector de la grada cargó contra Robert Moreno durante el partido.

De hecho, en el trazo final del encuentro, las cámaras captaron cómo un objeto impactaba en la pierna izquierda del técnico.

"No sé lo que me han tirado, solo he notado algo en la pierna. Igual un ramo de flores, la gente del Barça me quiere mucho", explicó el entrenador una vez acabado un partido que para el Granada, como él afirma, sabe a "victoria".