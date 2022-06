"El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro", mencionó Tim Notke, entrenador norteamericano de baloncesto. A cualquier cualidad física y técnica, en el deporte profesional, hay que añadir un entorno estable y lo que denominan "trabajo invisible", es decir, descanso y nutrición.

Wesley Sneijder ha gozado de una exitosa carrera como jugador. Subcampeón del Mundial de 2010 con la selección de Países Bajos y canterano del Ajax, tuvo efímera estancia en el Real Madrid y se alzó hasta el Olimpo del fútbol tras lograr un triplete con el Inter de Milán (Serie A, Copa de Italia y Champions League). Pero, tras cuatro años en lo más alto, comenzó a vagar por clubes europeos como Galatasaray o Niza.

"Podría haber llegado a ser como Messi o como Cristiano Ronaldo. Simplemente, no me apetecía", ha comentado Sneijder al periodista Gianluca di Mazio en una entrevista. La regularidad es clave para que un futbolista permanezca en la élite del fútbol mundial. Para ello, la dieta, el entorno y un correcto descanso son fundamentales para mantener un determinado nivel. "Disfruté de mi vida, quizá me tomé alguna copa de vino en las cenas. Leo y Cristiano son diferentes, ellos han hecho muchos sacrificios. Y eso me parece bien. Mi carrera, sin embargo, siguió siendo increíble", indicó el neerlandés.

Tal y como señaló a 'ABC', podrá haber dejado huella en el Santiago Bernabéu si no hubiera sido por las salidas esporádicas por la capital española y, además, por hábitos poco saludables. "Cuando yo estaba bien y me sentía bien, salí algunas veces con mis compañeros y con amigos. Tampoco estaba bien en ese momento con mi vida privada... Entonces, si no estás bien con la familia y en tu vida privada tienes problemas, vas a buscar cosas para ayudarte. Yo pensaba que si tomaba una copa más, no tenía que pensar mucho", concluyó el '10'.

A pesar de todo, su periplo deportivo continuó siendo exitoso. En el año 2010, tras lograr el triplete con el Inter de Milán que dirigía José Mourinho y alcanzar la final del Mundial, fue uno de los candidatos al Balón de Oro. Lionel Messi fue el ganador y Sneijder terminó en cuarto lugar, después de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Wesley Sneijder, después de una temporada en las filas del OGC Niza, escribió el punto y final de su carrera en el Al-Gharafa SC catarí, donde se retiró tras 18 años como profesional.