Ionut Radu nunca olvidará la noche del miércoles 27 de abril de 2022. El portero suplente del Inter de Milán cometió un grosero e imcomprensible fallo que puede costar el título de la Serie A. Por si fuera poco, le han puesto la liga en bandeja a su eterno rival, el Milán, que ya depende de sí mismo.

A falta de diez minutos para el final y con empate a uno en el marcador, Radu se convirtió en el inesperado protagonista del encuentro correspondiente a la jornada número 34 de la primera división italiana, que enfrentaba al Bolonia y al Inter de Milán en el Estadio Renato Dall´Ara.

Tras un saque de banda del autor del tanto visitante, Ivan Perisic, dirigido directamente hacia el guardameta rumano, se produjo la tragedia. Radu trató de jugar al primer toque con su pierna izquierda sobre el defensa central pero apenas llegó a rozar la pelota. Nicola Sansone estuvo muy avispado y empujó el balón a la red.

Calamity !!! Inter Milan's substitute Goalkeeper just committed this howler that could cost them the Serie A title !!! 😳😳pic.twitter.com/4tEYpCvb8T