La sincera reflexión de Pedrerol tras la eliminación del Madrid: "Creí en la remontada y me equivoqué..."

No hubo remontada. El Real Madrid cayó eliminado contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions League. Y Josep Pedrerol lanzó una sincera reflexión en el inicio de 'El Chiringuito'. Él también creyó en esa remontada, pero la realidad fue dura. Los ingleses fueron mejores.

"Os lo confieso y lo sabéis: me lo creí. Creí que la remontada era posible, creí que había un equipo con calidad suficiente para remontar o acercarse a esa remontada. Sabía que los aficionados del Madrid estaríais a la altura, que animaríais. El Bernabéu animando, una olla a presión. Eso pedían los jugadores. Y la afición del Madrid sí que ha ganado hoy", dijo Josep.

Reconoce que "se equivocó" al pensar que era posible: "Me lo creí y me equivoqué. No sólo se gana con ilusión, se gana con fútbol".

"Con estrellas que lo demuestran en el campo. Y hoy ha habido estrellas que no han estado a la altura. Y no es la primera vez. El mejor del mundo aparece en estos partidos y a Mabppé no le he visto. Es injusto señalar sólo a Mbappé, pero Vinicius lo ha intentado. Por lo menos lo ha intentado", indica el presentador de 'El Chiringuito'.

Y sobre el futuro de Carlo Ancelotti, cree que no seguirá el año que viene: "El futuro de Ancelotti no está claro. Él lo sabe. No parece que vaya a continuar la temporada que viene. Alguien que se ha ganado el derecho, el respeto de todos por su buen trabajo. Por ser en mi opinión el mejor entrenador. Pero no se ha visto un equipo desde que ha empezado la temporada".

"Es una noche en la que ha ganado el fútbol. Porque el fútbol es de la afición. Vosotros ganáis, el equipo ha perdido", sentencia.