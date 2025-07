La Helicobacter pylori podría causar casi 12 millones de casos de cáncer de estómago

El cáncer de estómago ocupa el quinto lugar como causa principal de muerte por esta enfermedad en todo el mundo y está impulsado en gran medida por la infección crónica porH. pylori. El aumento de la incidencia en generaciones más jóvenes, junto con el envejecimiento y el crecimiento poblacional, amenaza con revertir los avances recientes en la reducción de la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad.

Según un nuevo estudio publicado en Nature Medicine coordinado por Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se estima que 15,6 millones de personas nacidas entre 2008 y 2017 en todo el mundo desarrollarán cáncer gástrico en algún momento de su vida. Los autores advierten que el 76% de estos casos podría atribuirse a esta bacteria.

"La H. pylori afecta principalmente al revestimiento interno del estómago y puede causar un carcinoma gástrico no cardias, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células que producen mucosa, así como un linfoma gástrico de crecimiento lento que surge en el tejido del sistema inmunológico de este órgano", explica a SINC Jin Young Park, miembro de Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y autora principal del artículo.

Los resultados también señalan que una mayor inversión en la prevención del cáncer gástrico —especialmente a través de programas poblacionales de detección y tratamiento de H. pylori— podría reducir significativamente su carga mundial. No obstante, para diseñar estrategias de mitigación eficaces, se necesitan proyecciones precisas sobre la futura carga de esta enfermedad.

Regiones con más infecciones

El equipo de investigadores liderado por Park analizó datos sobre la incidencia del cáncer gástrico en 185 países en 2022 y los combinó con proyecciones de mortalidad por cohorte basadas en información demográfica de las Naciones Unidas.

Su análisis advierte que, de no implementarse intervenciones efectivas, hasta 11,9 millones de personas podrían desarrollar cáncer de estómago como consecuencia de la infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, estiman que, con estrategias de detección y tratamiento de esta bacteria a nivel poblacional, el número de casos podría reducirse hasta en un 75%.

Según sus proyecciones, Asia concentrará la mayor carga de nuevos casos, con 10,6 millones estimados, de los cuales 6,5 millones se registrarían solo en India y China. Aunque la tasa actual en África subsahariana es baja, los investigadores también advierten que podría multiplicarse por seis en comparación con los niveles de 2022.

No obstante, investigadores señalan que estas estimaciones están condicionadas por la calidad y cobertura de los datos disponibles, especialmente en regiones con escasos recursos, donde los registros de cáncer son incompletos o inexistentes.

Predisposición a contraer la bacteria

La infección por H. pylori es común, con una prevalencia mundial de más del 50%, pero con variaciones sustanciales de un país a otro. Las tasas de prevalencia difieren según la edad, la raza/etnia y las características socioeconómicas.

"Los seres humanos son el único reservorio significativo conocido de H. pylori. Se cree que el contacto de persona a persona es la principal vía de transmisión, aunque también hay indicios de transmisiones oral-orales, fecales-orales, acuosas e iatrogénicas (provocadas por un tratamiento médico)", explica Park.

La misma autora explica que generalmente esta infección ocurre en la infancia por lo que un nivel socioeconómico bajo durante esta etapa supone un mayor factor de riesgo. "Además, se ha observado una relación inversa entre pobreza y riesgo de infección, probablemente explicada por condiciones asociadas a contextos socioeconómicos desfavorecidos, como la falta de higiene, el hacinamiento en los hogares y la convivencia con niños pequeños", concluye.

