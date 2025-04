D'Alessandro se lo deja claro a Ancelotti: "Yo arreglo este Madrid, con cuatro pinceladas gano la Copa"

Jorge D'Alessandro tiene muy claro que levantaría a este Real Madrid. Le haría campeón de Copa del Rey contra el FC Barcelona el próximo sábado. Así lo dijo después de la derrota blanca contra el Arsenal, que le deja fuera de la Champions League.

"Este equipo me lo dan y hago otra cosa. En diez días lo arreglo. Con cuatro pinceladas gano la final de Copa. Lo dije con Xavi Hernández y mira", dijo anoche en 'El Chiringuito'.

Para él el gran señalado es Carlo Ancelotti: "Es un pollo sin cabeza el equipo. Los mejores jugadores del mundo que no saben qué hacer en el campo. Desperdiciar el talento de Bellingham, me corto las venas en casa. No sé de qué juega. No sé qué hace".

"Ancelotti es el responsable máximo. Va a tener que salir por la puerta pequeña. N está dignificando al Madrid. No quiere ganar con el Madrid. Está pensando en él. Si no hubiera tomado otras medidas. Sacar jugadores siempre por el carné de identidad, por los títulos. Esa es la trayectoria de ese señor. El Madrid es víctima de una mala dirección", dijo para finalizar.