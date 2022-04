La guerra continúa teniendo consecuencias en el mundo del deporte. Son ya muchas las decisiones que están tomando las federaciones de las distintas disciplinas deportivas desde que comenzara el conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, la FIFA ha descartado excluir a Rusia como miembro.

Desde el equipo ucraniano del Shakthar Donetsk han invitado a la institución que gobierna todas las federaciones de fútbol a hacer una visita a Mariúpol y Járkov, para que puedan comprobar con sus propios ojos la 'cruda' realidad que se está viviendo allí en estos momentos.

"Cuando la gente en la sede central de la FIFA se sienta y mira por la ventana al lago Lemán, probablemente vea realidades diferentes. Quizá deberían enviar a su gente a Mariúpol y Járkov para que se tomaran más en serio este asunto", señaló Serguéi Palkin, director general del conjunto ucraniano, en unas declaraciones ofrecidas a la cadena 'Freedom'.

Palkin no logra comprender la decisión que se ha tomado desde la FIFA, con Gianni Infantino a la cabeza, porque "no excluir a Rusia de esta organización al mismo tiempo que todo el mundo está en su contra, es extraño y no cabe en la mente".

El director general el Shakthar defiende que esta negativa provoca la necesidad de realizar numerosos cambios dentro del propio organismo. Además, durante el congreso celebrado en Doha, acordaron que las federaciones de fútbol de Pakistán, Zimbabue y Kenia sigan suspendidas, algo que tampoco entiende Palkin. "Están cometiendo mucho menos mal que Rusia", apuntó.

El asunto de la exclusión de Rusia fue impulsado por el propio conjunto ucraniano, y aunque se unieron varios clubes a esta iniciativa, la FIFA hizo oídos sordos y no abordó el tema en ningún momento, algo muy criticado por Palkin, que aseguró seguir presionando a la propia FIFA y también a la UEFA.