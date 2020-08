El entrenador del Barcelona, Quique Setién, se mostró dolido con la "tremenda" derrota ante el Bayern en cuartos de final de la Liga de Campeones, un 2-8 que sabe que "disminuye" su credibilidad para seguir la próxima temporada. "Es una derrota tremendamente dolorosa. Creo que son demasiados goles, es verdad que muchos de ellos los han merecido. El equipo se ha visto desbordado. Han tenido mucha eficacia. Habíamos empezado bien, pero la contundencia de este equipo en muchas facetas nos ha superado", ha señalado en rueda de prensa tras el encuento.

El técnico cántabro reconoció que la humillante derrota deja muy en el aire su puesto. "Soy consciente de lo que supone una derrota de este calibre. Lo que ha pasado hoy hay que analizarlo desde una perspectiva más amplia. La credibilidad de un entrenador cuando pasa esto disminuye claramente, no es lo que me importa ahora", ha añadido.

"Yo llevo 8 meses aquí y cuando Piqué hace una reflexión de estas seguramente algo tendrá de cierto, no lo sé. Ahora mismo hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar las decisiones que haya que tomar pensando en el futuro. El Barça es un club tan grande que esto le hace mucho daño y algo habrá que cambiar", apuntó.

De nuevo sobre su futuro, Setién no supo pronosticar nada, a pesar de tener dos años de contrato. "Ahora es todo muy cercando como para pensar si voy a continuar o no. Esto no depende de mí, esto hay que tener una reflexión como corresponde. Teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone para muchas cosas y para el Barça esta derrota tan humillante", terminó.