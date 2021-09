James Rodríguez se ha aficionado a la moda. Se une a más compañeros suyos de profesión que ya tienen canales de Twitch con los que pueden conectar algo más con sus seguidores, aunque no siempre es buena idea.

El jugador del Everton, equipo en el que no cuenta con minutos, lo cual ha provocado que ni siquiera haya sido llamado para jugar con la Selección de Colombia para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, mostró su enfado en la última conexión que hizo con uno de sus fans por una pregunta que le molestó.

"¿No deberías estar entrenando?", preguntó, a lo que James explotó. "Campeón, aquí son las 20:45 de la noche. ¿Voy a entrenar todo el día, o qué? Yo he entrenado a las 10:30... A ver, es tarde ya, campeón", respondió.

A medida que iba contestando, el colombiano se encendió más y no paró de echarle en cara la pregunta: "A ver, no confundir las cosas, que somos inteligentes, por favor. Cuando se confunden y somos un poquito tontos, ahí ya me salta, ¿ok? Hay tiempo para todo. Entrenar, salir a cenar, tomar una copita... Hay tiempo para todo, con responsabilidad, eso sí".

La confusión se pudo crear por la diferencia horaria que hay entre Inglaterra, donde reside el jugador, y alguna parte de Sudamérica, de donde se intuye que pudo llegar la pregunta del aficionado. Por ello, poco a poco fue bajando las revoluciones, diciendo que "no estaba enfadado", aunque se podía apreciar su malestar.

"No, no estoy enojado. Solo hay que dejar las cosas claras con respeto. Yo no le he faltado el respeto a nadie... Respeto la opinión de todos, espero que respeten la mía también", concluyó.