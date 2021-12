Thibaut Courtois ha vivido el derbi madrileño en el Real Madrid y en el Atlético. El belga, con un nuevo partido entre ambos equipos muy cerca de jugarse, ha querido compartir una bonita carta en la que reconoce estar "enamorado" de la capital de España.

"A los 19 años me mude a Madrid. Solo. Fue complicado al principio, pero rápidamente me enamoré de esta ciudad. No me imagino viviendo en otro lugar. Madrid es mi casa. Es muy especial jugar en el Real y vivir aquí", afirma.

El belga prosigue: "Nadie hablaba inglés cuando me vine aquí para jugar en el Atlético. Tuve que aprender español, y mis compañeros me ayudaron mucho. Me hicieron sentir como en casa".

"En seis semanas di mi primera rueda de prensa en español. Ahora, habló más eso que el holandés", dice Thibaut.

Desde que se marchó del Atlético para irse a Londres, tenía en mente volver a Madrid: "Agradezco haber podido fichar por el Real para ver crecer a mis hijos".

"En cuanto tenía un día libre en Londres viajaba para verlos, aunque fuera solo unas pocas horas. Ahora estoy siempre con ellos".

"Tras seis años, Madrid es mi hogar. Su gente, su hospitalidad, la comida, el clima... Todos me han convencido de que es en Madrid donde quiero vivir cuando termine mi carrera", sentencia.